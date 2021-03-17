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17 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
MEB Temel Eğitim Genel Müdürü Gençoğlu geçirdiği kazada yaralandı

MEB Temel Eğitim Genel Müdürü Gençoğlu geçirdiği kazada yaralandı

Olay yerinden fotoğraf görüntüsü

Hastane Trafik Kazası Bild Direksiyon 

-Genel müdürün hastanede görüntüsü
-İl Milli Eğitim müdürü açıklama
-İl Sağlık müdürü açıklama

( AKSARAY ) AKSARAY

- Aksaray’dan Ankara’ya dönüş yapan Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürü Cem Gençoğlu geçirdiği trafik kazasında şoförü ile birlikte yaralandı. Kaza, Aksaray - Ankara Karayolu 45.kilometresi Altınkaya mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde Ankara’dan Şereflikoçhisar ilçesine gelen ve ilçede katıldığı bir eğitim programının ardından Aksaray'a gelerek Vali Hamza Aydoğdu'yu ziyaret eden Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürü Cem Gençoğlu'nun (43) içerisinde bulunduğu Yusuf Özdemir (41) idaresindeki 06 BCS 221 plakalı Volkswagen marka otomobil Altınkaya mevkiine geldiğinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak şarampole devrildi. Kaza sonucu Genel Müdür Gençoğlu ve sürücü yaralandı. Kazayı gören yoldaki diğer sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve Jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Konuyla ilgili bilgiler veren Aksaray İl Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal, “Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürümüz Sayın Dr. Cem Gençoğlu Şereflikoçhisar’da bir programa katılmak üzere geldiler. Akabinde de Aksaray ilimizde programa geldiler. Program dönüşü Ankara’ya giderken Şereflikoçhisar’a 25 kilometre kala kaza yaptılar. Şu anda hastanede tedavisi devam etmekte olup durumu iyidir” dedi.
İl Sağlık Müdürü Uzman Doktor Kerim Yeşildağ ise, “Sayın genel müdürümüzün durumu ilk geldiğinde stabildi. Ateş, nabız, tansiyon normaldi. Gerekli tomografi işlemleri devam ediyor. Genel durumu iyi. Sonuçları takip edeceğiz. 24 saatlik bir müşahedemiz var” diye konuştu.
(YC-
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