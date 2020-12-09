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09 Aralık 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Mazot yüklü tanker şarampole uçarken, patlamaması olası bir faciayı önledi

Mazot yüklü tanker şarampole uçarken, patlamaması olası bir faciayı önledi

-Kaza yeri detay

İlk Müdahale Hastane Trafik Kazası Direksiyon Trol 

--Yaralıların müdahale
--Yaralının yukarı çeekilmesi ve 112 ye taşınması
--Araçların kaldırılması ve detaylar

( BİLECİK )- Mazot yüklü tanker ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı BİLECİK

- Bilecik’te mazot yüklü tanker ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kazada tanker şarampole uçarken, patlamaması olası bir faciayı önledi. Kaza, Bilecik'in Söğüt ilçesinde Söğüt-Eskişehir karayolu üzerinde meydana geldi. Orhan Ç. yönetimindeki 43 SL 376 plakalı mazot yüklü tanker ile Erdoğan B. idaresindeki 34 YJ 5324 plakalı otomobil hastane kavşağı mevkiinde çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile direksiyon kontrolden çıkan mazot yüklü tanker şarampole yuvarlandı. Tankerin patlamaması olası bir faciayı önlerken her iki araç sürücüleri yaralandı. Tanker sürücü şarampolden ağaca bağlanan bir halat sayesinde kazayı gören diğer sürücülerin yardımıyla yukarı taşındı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Söğüt Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlatırken, yaralıları sağlık durumun çekilen filmlerin ardından belli olacağı öğrenildi. Kazada kullanılmaz hale gelen araçlar çekici yardımıyla kaldırıldı. (NK-
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