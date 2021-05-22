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22 Mayıs 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Mayınlı bölgede korkutan yangın

Mayınlı bölgede korkutan yangın

sınır hattından yükselen dumanlar

Ağaçlı Yükselen Yangına Müdahale Trol 

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( GAZİANTEP ) - Türkiye Suriye sınırında yükselen dumanlar her iki ülkede paniğe neden oldu GAZİANTEP

- Türkiye Suriye sınırındaki mayınlı bölgede yükselen alev ve dumanlar, her iki ülkede de paniğe neden oldu.Edinilen bilgiye göre Gaziantep'in Karkamış ilçesi ile Suriye'nin Cerablus kenti arasında bulunan mayınlı bölgede dün akşam saat 15.30 sıralarında yangın çıktı. Bir anda yükselen alevler sınırın hem Suriye hem de Türkiye tarafından görüldü.
Alevlerin, sınırın Türkiye tarafında bulunan Karkamış Hudut Karakolu'na sıçramaması için çevrede geniş güvenlik tedbirleri alındı. Bölgeye sevk edilen çok sayıda itfaiye ekipleri tarafından yangına müdahale edildi. Ekipler yaklaşık 2 saatte yangını kontrol altına alırken, alevlerin kesin nedenin henüz belirlenemediği öğrenilirken, mayınlı alandaki ağaçlı bölgeye düşen yıldırımın yol açmış olabileceği belirtildi.Mayınlı bölge olması nedeniyle ekiplerin uzaktan söndürme çalışmalarını yürütürken yangın nedeniyle zaman zaman mayın patlamaları da oluştu. Patlamalar ve yükselen dumanlar sınırın hem Türkiye hem de Suriye tarafında kısa süreli endişeye neden oldu.Yangında ise 1 hektar ağaçlık alanın kül olduğu kaydedildi.
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