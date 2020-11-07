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07 Kasım 2020 Cumartesi günü yayınlandı
MAVİ BALİNA-2020 Davet Tatbikatı tüm hızıyla devam ediyor

MAVİ BALİNA-2020 Davet Tatbikatı tüm hızıyla devam ediyor

- Milli Savunma Bakanlığı'nın paylaşımı - MAVİ BALİNA - 2020 Davet Tatbikatından kesitlerMilli Savunma Bakanlığı Mavi Balina 2020 Davet Tatbikatı görüntülerini Twitter hesabından paylaştıANKARA - (AA) - Türk Deniz Kuvvetleri unsurları ile ABD, Pakistan ve NATO Daimi Deniz Görev Grubu - 2 (SNMG - 2)’de görevli Bulgaristan, İspanya, Romanya gemilerinin katılımı ile 30 Ekim tarihinde başlayan MAVİ BALİNA - 2020 Davet Tatbikatı Doğu Akdeniz’de tüm hızıyla devam ediyor.

İspanya 

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