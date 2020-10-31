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31 Ekim 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Mavi Ay İskenderun'da görsel şölen oluşturdu

Mavi Ay İskenderun'da görsel şölen oluşturdu

Ayın doğuşu. Tıme lapse çekim.

Luna Park Gökyüzü Çekim Doğuş 

-Ayın denizle birlikte luna park ışıkları ile görüntüsü
-İki kişinin ay manzarası çekme çabası
-İki kişi ile röp
-Ayın mavi renge dönüşmesi

( HATAY ) HATAY

- Mavi Ay tutulması Hatay’ın İskenderun ilçesinde görsel şölen oluşturdu Tüm Dünyada merakla beklenen Mavi Ay tutulmasının doğuş İskenderun'da Amanos dağlarının üzerinden luna parkın ışıklarıyla görüntülendi. Gençlerin cep telefonları ile görüntülemeye çalıştığı ay manzaraları görsel şölene dönüştü. Nadir rastlanan gökyüzü olaylarından biri olan Mavi Ay’ın tam olarak mavi renge dönüşümü ise 23,00 da başladı.
Hatay’da havanın bulutsuz olduğu bölgelerde görüntülenen Mavi Ay kartpostallık görüntüler oluşturdu.
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