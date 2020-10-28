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28 Ekim 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Maslak’ta gökdelenlere dev Türk bayrakları asıldı

Maslak’ta gökdelenlere dev Türk bayrakları asıldı

Bayraklar

Irak 

-Gökdelenler
-Detay

( İSTANBUL - DRONE)- Dev Türk bayrakları ile giydirilen gökdelenler havadan görüntülendi İSTANBUL

- Cumhuriyet Bayramı’nın 97’nci yıl dönümü dolayısıyla megakentte birçok gökdelene dev Türk bayrakları asıldı. Görenleri hayran bırakan manzara havadan görüntülendi. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 97’nci yıl dönümü nedeniyle İstanbul Maslak’ta birçok gökdelen ve binalar dev Türk bayrakları ile donatıldı. Maslak’ta bulunan iş merkezlerine ve plazaların bulunduğu gökdelenlere asılan Türk bayrakları havadan drone ile görüntülendi. Dev Türk bayrakları İstanbul'un bir çok noktasından görülürken, havadan çekilen görüntüler ile kendine hayran bıraktı. (EB-ZA-
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