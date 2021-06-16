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16 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Maslak Oto Sanayi Sitesi'nde Kovid 19 aşılama çalışmaları başladı

Maslak Oto Sanayi Sitesi'nde Kovid 19 aşılama çalışmaları başladı

Aşı çalışmalarından görüntü

Sanayi Bölgeleri Aşı Sanayi Sitesi 

-Aşı yapılan vatandaşlar
-İlçe Sağlık müdürü röp
-Aşı yapılan çalışan röp

( İSTANBUL ) - İSTANBUL

- Maslak Atatürk Oto Sanayii'nde mobil aşı ekiplerince Kovid 19 aşılaması başladı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın organize sanayi bölgelerinde mobil ekiplerle aşı çalışmalarının başlayacağını açıklamıştı. Bu kapsamda Maslak Atatürk Oto Sanayi Sitesi'nde mobil ekiplerce aşılama başladı.
Sabah saatlerinde sanayi sitesine gelen Sarıyer İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri, oto tamirhanelerinde çalışanlara aşı yaptı. Sarıyer İlçe Sağlık Müdürü Dr. Nilüfer Ataoğlu, "Organize sanayi bölgelerinde çalışanlara yönelik aşılama başladı.
Mobil ekiplerimizle aşılama çalışmaları yapıyoruz. Buradaki vatandaşlarımızdan talep çok fazla. Talep olduğu sürece buradaki tüm vatandaşlarımızı aşılayacağız. Tüm vatandaşlarımızı aşıya bekliyoruz" ifadelerini kullandı. Aşı yaptıran bir oto sanayi çalışanı, "Çok memnun olduk. Biz zaten burada tozun toprağın içerisindeyiz. Her türlü insanla karşılaşıyoruz. Bizim aşı olmamız gerekiyordu zaten. Şimdi uygun görüldü.
Allah devletimize zeval vermesin" diye konuştu.
(YEŞ-ÖFA
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