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Masko Sanayi Sitesi'nde çöken mağazanın enkazı görüntülendi
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24 Ağustos 2021 Salı günü yayınlandı
Masko Sanayi Sitesi'nde çöken mağazanın enkazı görüntülendi

Masko Sanayi Sitesi'nde çöken mağazanın enkazı görüntülendi

Mağazanın enkazı

İkitelli Çökme 

-Havadan görüntü
-Detay

( İSTANBUL -DRONE) İSTANBUL

- Başakşehir İkitelli Masko Sanayii sitesi içerisinde çöken tek katlı mağazanın en kazı havadan görüntülendi. Başakşehir’de bulunan İkitelli Masko Sanayi sitesi içerisinde bulunan tek katlı bir mağazada çökme meydana geldi. Çöken mağazanın bitişiğinde bulunan inşaat kazısının neden olduğu iddia edildi. Dükkan da bulunan çalışanlar çatırdama seslerini duyunca kendini dışarı attı. Çöken dükkanın enkazı havadan görüntülendi. (ZA-
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