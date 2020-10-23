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23 Ekim 2020 Cuma günü yayınlandı
MASKİ, vatandaşların sorunlarını çözmeye devam ediyor

MASKİ, vatandaşların sorunlarını çözmeye devam ediyor

ÇALIŞMALARDAN DETAY

Restorasyon Kanalizasyon Harekete Geç 

-MÜMİN DENİZ İNCELEME
-MÜMİN DENİZ AÇIKLAMA
-RAMAZAN SEVGİLİ AÇIKLAMA

( MANİSA ) MANİSA

- MASKİ Genel Müdürlüğü ekipleri, yıllardır kanalizasyon hatlarında yaşanan problemler nedeniyle mağdur olan Şehzadeler ilçesi Saruhan Mahallesi 2201 sokakta yaşayan vatandaşların sorunlarını çözüme kavuşturdu. ÇÖZMER’e gelen vatandaş talepleri üzerine harekete geçen Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü ekipleri, restorasyon ve tamirat çalışmalarında sona gelinen Yiğitbaş Veli Cami’sinin ve sokakta bulunan apartmanların parsel hatlarının bağlandığı kanalizasyon hattının çalışmalarını tamamladı. “Vatandaşların taleplerini dikkate aldık” Vatandaşlar tarafından ÇÖZMER’e konuyla ilgili taleplerin yapıldığını vurgulayan MASKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanı Mümin Deniz, “Bizden talep edilen kanal hatlarıyla ilgili yaptığımız bu çalışmayla gerek apartmanların parsel hatlarının bağlanmasında fayda sağlayacak, gerekse de Yiğitbaş Veli Cami’sinin parsel hatlarının bağlanması suretiyle bölgenin geneline hizmet etmiş olacağız. Bugün çalışmaları tamamlıyoruz. Vatandaşlarımıza hayırlı olsun” diye konuştu.
Mahalle sakinlerinden 85 yaşındaki Ramazan Sevgili, mahalleli olarak şimdiye kadar mağdur durumda olduklarını belirterek, “Tüm sorunlarımızı çözen ve bizi bu sıkıntıdan kurtaran MASKİ Genel Müdürlüğümüze ve belediye başkanlarımıza tüm mahalle adına teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.
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