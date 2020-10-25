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25 Ekim 2020 Pazar günü yayınlandı
Maskesiz yakalanan gencin bahanesi cezadan kurtarmadı

Maskesiz yakalanan gencin bahanesi cezadan kurtarmadı

GENCIN GÖRÜNTÜSÜ

Polis Akalan Diş Ağrısı 

-POLİSİN MASKE VERMESİ
-DETAYLAR

( BURSA -ÖZEL) BURSA

- Bursa'nın İnegöl ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında denetimler devam ediyor. Maskesiz dolaşan şahıslara ise ceza işlem uygulanıyor. Sinanbey Mahallesi'nde maskesiz gezen şahıs diş ağrısı bahanesi öne sürse de ceza yemekten kurtaramadı. Korona virüsle mücadele ederken tedbirler üst seviyede devam ediyor. Alınan kararlar doğrultusunda ikametgah haricinden her yerde maske takmak zorunlu halde. Bu kapsamda denetimler sürüyor. İnegöl'de maske mesafe ve hijyen kurallarına uymayanlara ise ceza işlem uygulanıyor. Sinanbey Mahallesi'nde maskesiz gezen Emre B. isimli şahsı gören polisler "neden maskesiz gezdiğini" soruncu şahıs dişinin ağrıdığından dolayı maske takmadığını söyledi.

Polis ekipleri şahsın bu bahanesini affetmedi. Polisler Emre B.'ye önce maske verdi ardından işlem yaptı. Emre B. hakkında daha önce de maske takmadığı için 900 lira ceza uygulandığı öğrenildi.
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