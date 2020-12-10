-kaval çalan adam

-polisin gelmesi

-polisle konuşması

-eşyalarını toplaması

-polisle birlikte gitmesi



( ANTALYA -ÖZEL) Maskesiz kaval çalarak para topladı, polise cevabı 'pes' dedirtti: "Maskeyle nasıl çalayım" - Maskeyi çıkartıp kaval çalarak para topladı yakalanınca "Maskeyle nasıl çalayım" dedi- Sokak çalgıcısına 392 TL cezai işlem uyulandı, bölgeden uzaklaştırıldı ANTALYA



- Vaka sayasının her geçen gün arttığı Antalya'da pes dedirten görüntüler yaşanıyor. Manavgat ilçesinde köprü üzerinde oturup maskesini çıkartıp kaval çalmaya başlayan sokak müzisyeni yaşlı adam polis tarafından yakalanınca "Maskeyle nasıl çalayım" cevabını verdi. Eşyaları toplatılıp polis merkezine götürülen adama 390 TL para cezası uygulandı. İlginç olay, kalabalığın had safhada olduğu Manavgat Köprüsü üzerinde yaşandı. Köprü üzerinde kaval çalarak şarkı söyleyerek para toplayan adam ihbar üzerine polis tarafından yakalandı. Polisi görünce kaval çalmayı bırakan adam, polisin uyarısı üzerine cebinden maskesini çıkardı. Polisin maskesiz sokakta olmanın yasak olduğunu hatırlatması üzerine "Makseyle kavalı nasıl çalayım" cevabını veren adam yine malzemeleri toplatılarak polis merkezine götürüldü. Feyzullah T. isimli adama 390 TL idari para cezası uygulandı.



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