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29 Ekim 2020 Perşembe günü yayınlandı
Maskeli üçler polisin dikkatiyle yakalandı

Maskeli üçler polisin dikkatiyle yakalandı

-Hırsızların binalara dışardan girmesi

Polis Akalan Kamera Başörtüsü Hırsız 

--Hırsızların apartman içinden binaya girişi

( GAZİANTEP ) GAZİANTEP

- Gaziantep’te ve Şanlıurfa’da bir çok hırsızlık olayıına karışan gözlüklü ve maskeli 3 kadın Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerin dikkati sayesinde yakalandı. Gaziantep’in Şehitkamil ilçesinde şüpheli hareketleriyle polisin dikkatini çeken 3 kadın durdurularak Genel Bilgi Taraması(GBT) sorgusundan geçirildi. Tarama üzerine 3 kadının Şanlıurfa ve Gaziantep’te maske ve güneş gözlükleri ile bir çok ev ve iş yerine girerek, hırsızlık yaptığı belirlendi. Aranan ve gözaltına alınan 3 kadın kafadar, Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Güvenlik kameralarından kaçamadılar Hırsızlık amaçlı girdikleri binaların güvenlik kamera görüntülerine takılan 3 hırsızın tanınmamak için gözlük taktıkları görüldü.
Bir kadının ise kameranın yüzünü görmemesi için kameranın önünden başını eğip eliyle yüzünü kapatarak geçmesi dikkat çekti. 3 kadından birinin ise normalde başörtüsü takmadığı hırsızlık yapacağı esnada tanınmamak için başörtüsü taktığı kameradan tespit edildi. (MAE-SD-
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