Maskeli, dezenfeksiyonlu maraton

-Yarışmanın başlaması

-Koşan sporcular

-Maske ve dezenfekten

-Karalar’ın konuşması

-Elban’ın konuşması

-detay görüntü



( ADANA )- Adana'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümü anısına gerçekleştirilen "11. Adana Kurtuluş Yarı Maratonu" yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında gerçekleştirildi- Maratona katılan sporcular maske takarken, yarış öncesinde görevliler koşu yerlerini dezenfekte etti ADANA



- Adana'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümü anısına "Sağlık emekçileri için kurtuluşa koşuyoruz" sloganıyla gerçekleştirilen "11. Adana Kurtuluş Yarı Maratonu" yeni tip korona virüs önlemleri altında gerçekleştirildi.

Adana Büyükşehir Belediyesi’nce düzenlenen 21 kilometrelik 5 Ocak Adana Kurtuluş Yarı Maratonu bu yıl yeni tip korona virüs nedeniyle sadece yurt içinden profesyonel sporcuların katılımıyla gerçekleştirildi.

Fuzuli Caddesi'nden başlayan koşuda korona nedeniyle sporcular maske takarken, halk koşusu da yapılmadı.Yarışma öncesinde belediyeden görevliler de koşu güzergahını dezenfekte etti.Yüzlerce sporcunun kaldığı yarışma öncesinde Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, il sağlık müdürlüğü ile her türlü tedbiri alarak maratonu gerçekleştirme kararı aldıklarını söyledi.



Adana Valisi Süleyman Elban ise koronaya rağmen yarışın yapıldığını ancak katılımın kısıtlanarak halk maratonunun da yapılmadığını ifade etti.

Maraton sırasında sık sık maske uyarısı yapıldı.Fuzuli Caddesi'nde başlayan yarışma Merkez Park'ta son buldu.



loading...