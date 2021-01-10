Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
10 Ocak 2021 Pazar günü yayınlandı
Maskeli, dezenfeksiyonlu maraton

Maskeli, dezenfeksiyonlu maraton

Yarışma öncesi görüntü

Yarış Güzergah Düşman İşgali Maraton Dezenfeksiyon 

-Yarışmanın başlaması
-Koşan sporcular
-Maske ve dezenfekten
-Karalar’ın konuşması
-Elban’ın konuşması
-detay görüntü

( ADANA )- Adana'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümü anısına gerçekleştirilen "11. Adana Kurtuluş Yarı Maratonu" yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında gerçekleştirildi- Maratona katılan sporcular maske takarken, yarış öncesinde görevliler koşu yerlerini dezenfekte etti ADANA

- Adana'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümü anısına "Sağlık emekçileri için kurtuluşa koşuyoruz" sloganıyla gerçekleştirilen "11. Adana Kurtuluş Yarı Maratonu" yeni tip korona virüs önlemleri altında gerçekleştirildi.
Adana Büyükşehir Belediyesi’nce düzenlenen 21 kilometrelik 5 Ocak Adana Kurtuluş Yarı Maratonu bu yıl yeni tip korona virüs nedeniyle sadece yurt içinden profesyonel sporcuların katılımıyla gerçekleştirildi.
Fuzuli Caddesi'nden başlayan koşuda korona nedeniyle sporcular maske takarken, halk koşusu da yapılmadı.Yarışma öncesinde belediyeden görevliler de koşu güzergahını dezenfekte etti.Yüzlerce sporcunun kaldığı yarışma öncesinde Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, il sağlık müdürlüğü ile her türlü tedbiri alarak maratonu gerçekleştirme kararı aldıklarını söyledi.

Adana Valisi Süleyman Elban ise koronaya rağmen yarışın yapıldığını ancak katılımın kısıtlanarak halk maratonunun da yapılmadığını ifade etti.
Maraton sırasında sık sık maske uyarısı yapıldı.Fuzuli Caddesi'nde başlayan yarışma Merkez Park'ta son buldu.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Bu Canavardan 1 Tane ÜretildiBu Canavardan 1 Tane Üretildi
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Gramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç EdiyorGramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç Ediyor
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı