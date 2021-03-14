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14 Mart 2021 Pazar günü yayınlandı
- Maske takmayı reddeden yaşlı kadın yaka paça gözaltına alındı

- Maske takmayı reddeden yaşlı kadın yaka paça gözaltına alındı

-Kadının gözaltına alındığı anlar

( TEKSAS ) TEKSAS

Yaşlı Kadın Kamera En Yaşlı Kadın Özel Sektör Banka Şubesi 


- ABD’nin Texas eyaletinde maske takmayı reddeden 65 yaşındaki kadın, polis tarafından yaka paça gözaltına alındı. ABD’nin Texas eyaletinde Covid-19 salgını nedeni ile uygulanan maske takma zorunluluğu geçtiğimiz günlerde kaldırılmıştı. Galveston kentinde 65 yaşındaki Terry White, banka şubesinde maska takmayı reddettiği için olay yerine çağrılan polis tarafından yaka paça gözaltına alındı. 65 yaşındaki kadının, gözaltına alındığı anlar ise polisin vücut kamerası tarafından anbean kaydedildi. Görüntülerde, polisin kadına "Hanımefendi, sizden ayrılmanızı isterlerse, gitmelisiniz" dediği ve White’ın “Param bu bankada ve onu çekeceğim” cevabını verdiği duyuluyor. Polis, daha sonra White’a kurallara uymak zorunda olduğunu ve işletmelerin maske takmayanlara hizmet vermeme hakkı olduğunu hatırlatarak, maske takması gerektiğini yineliyor. Kadın maske takmamak konusunda direnmeye devam edince ise polis, White’ı yere yatırarak yaka paça gözaltına alıyor. White yerel basına verdiği demeçte, bankaya maskesiz girdiğini ve bir çalışan tarafından maske takmasının istendiğini aktardı. White, çalışanın maske teklifini "Hayır, teşekkür ederim, ihtiyacım yok" diye cevapladığını ifade etti.
White, maskeyi reddettiğinde, bankadan ayrılmasının istendiğini, ayrılmakta direnince olay yerine polisin geldiğini ve kendisini gözaltına aldığını açıkladı.
Galveston Belediye Başkanı Craig Brown ise, kadının bankaya izinsiz girme suçlamasıyla gözaltına alındığını ve maske takmadığı için tutuklanmasının söz konusu olmadığını belirtti.
Eyalette maske takmak zorunlu olmasa da özel sektör kendi takdirine bağlı olarak müşterilerinden maske takmasını talep edebiliyor.
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