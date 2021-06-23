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23 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Maske takmayı reddeden kadın sözleriyle hem şaşırttı hem de gözaltına alındı

Maske takmayı reddeden kadın sözleriyle hem şaşırttı hem de gözaltına alındı

- KADININ MASKE TAKMAYI REDDETMESİ

Para Cezası Tedbirler Polis Merkezi Gözaltı Polis Ekipleri 

-- KADINLA POLİS ARASINDA DİYALOG
-- KADINA CEZA KESİLMESİ
-- KADININ GÖZALTINA ALINMASI
-- DETAYLAR

( BOLU )- Maske takmayı kabul etmedi, gözaltına alındı- "Ben açık havada maske takmanın gerekliliğine inanmıyorum" BOLU

- Bolu’da kentin en işlek caddesinde maske takmayı reddeden ve polis ekiplerine, "Açık havada maske takmayı saçma buluyorum" diyen kadın gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, İzzet Baysal Caddesi üzerinde maskesiz yürüyüş yapan Hülya G. isimli kadın uygulama yapan polis ekipleri tarafından durduruldu. Polis ekiplerinin ‘Neden maske takmıyorsunuz?’ diye sorduğu Hülya G., “Açık havada maske takmayı saçma buluyorum” şeklinde cevap verdi. Ekipler, maske takmayı reddeden Hülya G.’ye korona virüs tedbirlerine aykırı hareket etmekten bin 799 lira para cezası uyguladı. Cezaya rağmen maske takmadı, gözaltına alındı Ekipler, yapılan işlemin ardından Hülya G.’den yeniden maske takmasını istedi. Maske takmamakta ısrar eden kadın, “Ben açık havada maske takmanın gerekliliğine inanmıyorum. Bana da bu nasipse Allah’ın dilediği olur. Demek ki bu olması gerekiyormuş” dedi.
Ekiplerin tüm çabalarına rağmen maske takmayan Hülya G., gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. (FC-HFV-
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