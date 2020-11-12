Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
12 Kasım 2020 Perşembe günü yayınlandı
Maske takmayan turistten 'Televizyonda görürsem dava açacağım’’ tepkisi

Maske takmayan turistten 'Televizyonda görürsem dava açacağım’’ tepkisi

Vatandaşların tepkileri

Televizyon Para Cezası Yabancı Turist Zabıta Muhalefet 

-Polis ve zabıta ekipleri
-Maskesiz vatandaşlar
-Genel ve detay

( İSTANBUL -ÖZEL) Maske takmayan turistten "Televizyonda görürsem dava açacağım’’ tepkisi- İstiklal Caddesinde korona virüs denetimi yapılırken vatandaşlardan ilginç tepki İSTANBUL

- Taksim İstiklal Caddesi üzerinde korona virüs tedbirleri kapsamında denetim yapan polis ve zabıta ekipleri maske takmayan kişilere idari para cezası uyguladı. Maske takmayan yabancı uyruklu bir kişi, "Televizyonda görürsem dava açacağım’’ diyerek basın mensubuna tepki gösterdi. Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınıyla mücadele nedeniyle alınan tedbirler kapsamında Taksim İstiklal Caddesi üzerinde Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Beyoğlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler ile turizm polisi denetim gerçekleştirdi. Denetim kapsamında zorunlu olmasına rağmen maske takmayan kişilere ekipler tarafından Umumi Hıfzıssıhha kanununa muhalefet suçundan para cezası kesildi. Denetimlerde genellikle yabancı turistlerin maske takmaması dikkat çekti. Bir başka dikkat çeken görüntü ise maske takmayan vatandaşların basın mensubuna gösterdiği tepkiler oldu. ‘’Eğer televizyonda görürsem size dava açacağım’’ Taksim İstiklal Caddesinde denetim sırasında çekim yapan basın mensubuna maskesiz vatandaşlardan tepkiler geldi. Yabancı uyruklu bir vatandaş, basın mensubuna ‘’Eğer televizyonda görürsem size dava açacağım’’ dedi.
Bazı turistler ise yüzlerini kapatmaya çalıştı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
1 milyonluk 11 final sorusu1 milyonluk 11 final sorusu
Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği (RTGD) 2016 Ödül GecesiRadyo Televizyon Gazetecileri Derneği (RTGD) 2016 Ödül Gecesi
CHP'li Belediyenin Zabıtası Böyle Rüşvet AldıCHP'li Belediyenin Zabıtası Böyle Rüşvet Aldı
Hindi Pazarında Vahşet KameradaHindi Pazarında Vahşet Kamerada
'Gelinim Olur Musun' Sinem'in Son Hali Herkesi Şaşırtıyor!'Gelinim Olur Musun' Sinem'in Son Hali Herkesi Şaşırtıyor!
En Komik Dizi Film ReplikleriEn Komik Dizi Film Replikleri
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement