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22 Ekim 2020 Perşembe günü yayınlandı
Maske takmayan şahıs ceza yememek için polisten kaçmaya çalıştı

Maske takmayan şahıs ceza yememek için polisten kaçmaya çalıştı

Polis ekibinden görüntü

Para Cezası Akalan Memur Cep Telefonu Polis Ekipleri 

-şahıs kaçmaya çalışırken görüntüsü
-bekçinin yakalaması

( NİĞDE )- Kaçan şahsın yakalanma anı cep telefonu ile görüntülendi NİĞDE

- Niğde’de maske kuralını ihlal ettiği gerekçesiyle polisin para cezası uygulamak istediği kişi, polisin bir anlık dalgınlığından yararlanarak kaçarken son anda yakalandı.Niğde’de yeni çarşı Oskar Durakları önünde maske denetimi yapan polis ekipleri, maskesini düzgün takmayan S.İ.'yi (36) durdurdu. S.İ., polisin para cezası uygulamak istemesi üzerine kimliğini vermek istemedi. Polislerle tartışan S.İ., ekibin bir anlık dalgınlığından yararlanarak kaçmaya başladı.
S.İ., ekipte görevli bekçi tarafından kısa bir kovalamaca sonucu yakalanarak gözaltına alınırken, şahsı yakalayan bekçi ise elinden hafif yaralandı. S.İ. hakkında görevli memura mukavemetten adli işlem başlatılırken maske takmadığı için de 900 TL ceza kesildi.
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