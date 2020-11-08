Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
08 Kasım 2020 Pazar günü yayınlandı
Maske takmayan genç, ceza yememek için polis ağabeyini aradı

Maske takmayan genç, ceza yememek için polis ağabeyini aradı

Polisin maske takmayanları uyarması

Polis Para Cezası Memur Polis Ekipleri Irak 

-Ceza yememek için ağabeyini arayan genç
-detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- İstiklal Caddesinde polis ekipleri maske ve sosyal mesafe denetlemesi yaptı. Denetlemelerde maske takmayan bir genç ceza yiyeceğini öğrenince polis ağabeyini arayarak, kendisinden kimlik isteyen memurları dakikalarca bekletti. Yeni Tip Korona virüsle mücadele çalışmaları sürerken, emniyet güçleri bu bağlamdaki denetimlerini sıklaştırıyor. Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, İstiklal Caddesini baştan sona dolaşarak vatandaşlarla turistlerin maske ve sosyal mesafe kuralına uyup uymadığını kontrol etti. Hafta sonu olması sebebiyle yoğunluğun da fazla olduğu caddede vatandaşların çok büyük bir kısmının maske kuralına uydukları görüldü.
Ancak tüm uyarılara ve yasağa rağmen bazı kişilerin maskelerini kollarına taktıkları, çene altında bıraktıkları ya da hiç kullanmadıkları gözlerden kaçmadı. Polis ekipleri bu kişileri durdurarak önce uyardı daha sonra kendilerine ceza yazdı. Ceza yiyeceğini anlayınca polis ağabeyini aradı Polis denetlemelerde maske takmadığı görülen bir gençten ceza yazmak için kimliğini istedi. Genç ise kimliğini vermek yerine cebindeki telefonu çıkartarak polis olduğu öğrenilen ağabeyini arayarak yardım istedi. O anlarda görevli memurlar kendisini kimliğini vermesi için defalarca ikaz ederek, vermemesi durumunda gözaltına alınacağını söyledi.

Genç daha sonra görevli memura ağabeyiyle konuşması için telefonu vermek istedi ancak polis bu teklifi geri çevirdi. Telefon görüşmesinden umduğunu bulamayan genç dakikalar sonra kimliğini polise verdi ve kendisine Hıfzıssıhha Kanununa Muhalefet suçundan para cezası kesildi. Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekiplerinin cadde üzerindeki denetlemelerini aralıksız sürdüreceği öğrenildi.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı