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13 Mart 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Masasını sandalyesini kapan sahile koştu

Masasını sandalyesini kapan sahile koştu

sahil detay

Sayılar Basketbol Bisiklet Objektif Kışla 

-kano binenler detay
-karlı dağlardan detay
-denizde yüzenler detay
-balık tutanlar detay
-sahilde eğlenen çocuklar detay
-Suat Çeltik şarkı söylemesi detay
-Alkışlayanlar detay
-Suat Çeltik röportaj
-Sahilde yürüyüş yapanlar detay
-Bisiklet ve paten sürenler detay

( ANTALYA ) ANTALYA

- Korona virüs salgınında 3'üncü derece risk bölgesi olan Antalya'da cumartesi kısıtlamasının kaldırımsanını fırsat bilen vatandaşlar sıcak havayı da fırsat bilip sahile koştu. Denize girenlerin yanı sıra masasını sandalyesini alıp sahilin kenarına kahvaltı sofrası kuranlar oldu. Kademeli normalleşme kapsamında Antalyalıların adresi dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili oldu. 20 dereceye yaklaşan sıcak havayı sabahın erken saatlerinden itibaren sahile inerek değerlendiren Antalyalılar yaşlısı genci ailecek sahili mesken tuttu. Denize giren, balık tutan, yürüyüş yapan, bisiklete binen, basketbol oynayan hatta kanoya binen vatandaş manzaraları objektiflere yansıdı. Maske ve mesafe kuralının zaman zaman ihlal edildiği sahilde son haftalarda artan vaka sayılarıyla birlikte zaman zaman endişe veren görüntüler ortaya çıktı. Denizin tadını şarkı söyleyerek çıkarttı. Kademeli normalleşmenin ikinci cumartesisinde sahilde yüzmeye gelen vatandaşlardan Suat Çeltik(73) yüzerken söylediği şarkılarla sahilde dolaşan vatandaşlardan alkış aldı. Yaz kış fark etmeksizin yılın 12 ayı sahilde geldiğini belirten Çeltik “Daha önce koro çalışmalarına katılmıştım, oradan merakım var. Kendi çapımızda şarkılar söylüyoruz." dedi.
Çelik 65 yaş ve üzeri için alınan kararların da yerinde olduğunu belirterek " Yoksa evde sıkılıyoruz” diye konuştu.

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