Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
Kültür-Sanat
Masalsı yolculuk yeniden başlıyor
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
12 Temmuz 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Masalsı yolculuk yeniden başlıyor

Masalsı yolculuk yeniden başlıyor

Doğu Ekspresi tanıtım videosu

( KARS ) KARS

Sosyal Medya 


- Dünyanın en güzel ilk 4 tren rotasından birinde sefer yapan Doğu Ekspresi yeniden seferlerine başlıyor.Pandemiden dolayı uzun süre ara verilen Doğu Ekspresi 12 Temmuz 2021 tarihinde Ankara’dan hareket edecek. Doğu Ekspresi Kars’tan ise Ankara’ya 13 Temmuz 2021 tarihinde yola çıkacak.Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü sosyal medya hesabından; 'Özlem sona erdi. Dünyanın en iyi gezi rotalarından biri olan Doğu ekspresi bugün Ankara’da yarın Kars’ta yol arkadaşları ile hasret giderecek.' Doğu Ekspresi’nin tanıtım videosunun paylaşımını yaptı.
İlgili Foto Galeriler
Efsane haline gelen komik sorularEfsane haline gelen komik sorular
Sosyal medyada ünlülerSosyal medyada ünlüler
Paylaşım rekorları kıran kurban bayramı cepsleriPaylaşım rekorları kıran kurban bayramı cepsleri
İnternet yıldızı Hüsniye Nine yaşamını yitirdiİnternet yıldızı Hüsniye Nine yaşamını yitirdi
İşinize yarayacak pratik bilgilerİşinize yarayacak pratik bilgiler
Hayattaki Olmayan Şansınızı Gösteren CapslerHayattaki Olmayan Şansınızı Gösteren Capsler
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı