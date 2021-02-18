Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
18 Şubat 2021 Perşembe günü yayınlandı
Masal diyarı Kapadokya'da mest eden kar manzarası

Masal diyarı Kapadokya'da mest eden kar manzarası

DRONE İLE UÇHİSAR'DAN GÖRÜNTÜLER

Yazla Gökyüzü Gesi Kar Yağışı Irak 

-DRONE İLE GÖREME BELDESİNDEN GÖRÜNTÜLER

( NEVŞEHİR -DRONE)- Peribacalarının kar manzarası havadan görüntülendi- Karla kaplı peribacaları gökyüzünden görüntülendi NEVŞEHİR

- Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde karla kaplı peribacalarının görüntüleri mest etti. Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde kar yağışının ardından beyaz gelinliğini giyen peribacaları havadan görüntülendi. Nevşehir’in merkez ilçeye bağlı Uçhisar beldesinde ve Göreme beldesinde bulunan peribacaları beyaz örtüsüyle kendisine bir kez daha hayran bıraktı. Peribacalarını beyazlar içerisindeki görüntüleri drone ile gökyüzünden görüntülenirken ortaya kartpostallık görüntüler çıktı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Kar Yağışı Hayatı Böyle EtkilediKar Yağışı Hayatı Böyle Etkiledi
Irak - İran Sınırında DepremIrak - İran Sınırında Deprem
Irak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk GörüntülerIrak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk Görüntüler
Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!
Hudut Kartalları vatan için nöbetteHudut Kartalları vatan için nöbette
Başbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın ToplantısıBaşbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın Toplantısı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı