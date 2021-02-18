Masal diyarı Kapadokya'da mest eden kar manzarası

-DRONE İLE GÖREME BELDESİNDEN GÖRÜNTÜLER



( NEVŞEHİR -DRONE)- Peribacalarının kar manzarası havadan görüntülendi- Karla kaplı peribacaları gökyüzünden görüntülendi NEVŞEHİR



- Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde karla kaplı peribacalarının görüntüleri mest etti. Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde kar yağışının ardından beyaz gelinliğini giyen peribacaları havadan görüntülendi. Nevşehir’in merkez ilçeye bağlı Uçhisar beldesinde ve Göreme beldesinde bulunan peribacaları beyaz örtüsüyle kendisine bir kez daha hayran bıraktı. Peribacalarını beyazlar içerisindeki görüntüleri drone ile gökyüzünden görüntülenirken ortaya kartpostallık görüntüler çıktı.



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