Marul bekçisinin hazin sonu

-Marul tarlası

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-İsmail Aşkın’ın olayı anlatması



( ADANA ) -- Adana’da marul tarlasında bekçilik yapan 66 yaşındaki şahıs naylon brandalı kulübede ölü bulundu ADANA



- Adana’da marul tarlasında bekçilik yapan 66 yaşındaki şahıs naylon brandalı kulübede ölü olarak bulundu. Edinilen bilgiye göre, olay Seyhan ilçesine bağlı Küçükdikili Mahallesinde meydana geldi. Marul toplamaya gelen İsmail Aşkın sabah tarlada bekçilik yapan ve naylon brandalı kulübede kalan 66 yaşındaki Ramazan Kayaalp ile görüştü. Aşkın daha sonra marul toplamaya başladı.

Ancak saat 10.00 sıralarında bekçinin yanına gittiğinde onun hareketsiz yattığını görünce sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerine gelen polis ekipleri de inceleme başlattı. Kayaalp’in vücudunda herhangi bir dış müdahaleye rastlanmazken ilk belirlemelere göre şahsın kalp krizi geçirdiği tahmin ediliyor. Yapılan ilk incelemenin ardından Kayaalp’in cenazesi otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Kayaalp’in kesin ölüm nedeni yapılacak otopsiden sonra ortaya çıkacak. İsmail Aşkın ise sabah konuştuğu bekçinin daha sonra hareketsiz yattığını görünce şok olduğunu söyledi.



(FKE-



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