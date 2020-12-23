Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
23 Aralık 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Marul bekçisinin hazin sonu

Marul bekçisinin hazin sonu

Bekçi kulübesi

Kalp Krizi Dış Müdahale Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri Adli Tıp Kurumu 

-Marul tarlası
-Genel detay görüntü
-İsmail Aşkın’ın olayı anlatması

( ADANA ) -- Adana’da marul tarlasında bekçilik yapan 66 yaşındaki şahıs naylon brandalı kulübede ölü bulundu ADANA

- Adana’da marul tarlasında bekçilik yapan 66 yaşındaki şahıs naylon brandalı kulübede ölü olarak bulundu. Edinilen bilgiye göre, olay Seyhan ilçesine bağlı Küçükdikili Mahallesinde meydana geldi. Marul toplamaya gelen İsmail Aşkın sabah tarlada bekçilik yapan ve naylon brandalı kulübede kalan 66 yaşındaki Ramazan Kayaalp ile görüştü. Aşkın daha sonra marul toplamaya başladı.
Ancak saat 10.00 sıralarında bekçinin yanına gittiğinde onun hareketsiz yattığını görünce sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerine gelen polis ekipleri de inceleme başlattı. Kayaalp’in vücudunda herhangi bir dış müdahaleye rastlanmazken ilk belirlemelere göre şahsın kalp krizi geçirdiği tahmin ediliyor. Yapılan ilk incelemenin ardından Kayaalp’in cenazesi otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Kayaalp’in kesin ölüm nedeni yapılacak otopsiden sonra ortaya çıkacak. İsmail Aşkın ise sabah konuştuğu bekçinin daha sonra hareketsiz yattığını görünce şok olduğunu söyledi.

(FKE-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement