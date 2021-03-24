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24 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Mart karı yüksek kesimleri beyaza bürüdü

Mart karı yüksek kesimleri beyaza bürüdü

Kar yağışından görüntü

Kar Kalınlığı Karla Mücadele Yağan Şehir İçi Kar Yağışı 

-oluşan sisten görüntü
-karla kaplı ağaçlardan ve evlerden görüntü
-genel detay

( DÜZCE -ÖZEL )- Lapa lapa yağan kar ile birlikte görüş mesafesi 20 metreye düştü DÜZCE

- Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan kar yağışı uyarısının ardından Düzce'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Mart karı kenti beyaza bürürken, sis sebebiyle görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Düzce’nin de aralarında olduğu 5 şehir için kuvvetli kar yağışı uyarısının ardından Düzce’nin yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı.
Gece saatlerinde karla karışık yağmurla birlikte başlayan yağış, sabah saatlerinde yerini lapa lapa kar yağışına bıraktı. Düzce’nin Bahçeşehir bölgesinde kar kalınlığı yer yer 20 santimetreye ulaşırken, bazı bölgelerde de sis sebebiyle görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü. Düzce Belediyesi karla mücadele ekipleri de Bahçeşehir bölgesinde herhangi bir sorun yaşanmaması için küreme çalışmaları yaptı. Ayrıca vatandaşların ulaşımdan etkilenmemesi için ulaşım hatlarına ek seferler çıkartıldı. Lapa lapa yağan kar yağışının gün boyunca devam etmesi bekleniyor.
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