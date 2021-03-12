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12 Mart 2021 Cuma günü yayınlandı
Mart karı Kayseri'yi beyaza bürüdü

Mart karı Kayseri'yi beyaza bürüdü

Cumhuriyet Meydanı'ndan görüntüler

Kaldırımlar Yağan Kar Yağışı 

-Vatandaşlardan görüntüler
-Belediye ekiplerinin çalışmasından görüntüler
-Vatandaşlar ile röportaj
-diğer detaylar

( KAYSERİ )- Tarihi Cumhuriyet Meydanı'nda beyaz örtüyle beraber kartpostallık görüntüler ortaya çıktı KAYSERİ

- Kayseri'de dün gece saatlerinden bu yana etkili olan kar yağışı, kenti beyaza bürüdü. Kayseri'de dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, gece boyunca etkisini gösterdi. Sabahın ilk saatlerine beyaz örtüyle uyanan Kayserili vatandaşlar, zor anlar yaşadı. Kentin en işlek yerlerinden olan tarihi Cumhuriyet Meydanı da, yağan kar ile beraber beyaz örtüyle kaplandı. Belediye ekipleri ise yaya kaldırımlarını açmak için çalışma başlattı. Güne kar ile uyanan Kayserililerde, mutlu olduklarını söyleyerek, karın bereket olduğunu dile getirdi. Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada ise, vatandaşlara buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulunuldu.
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