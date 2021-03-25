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25 Mart 2021 Perşembe günü yayınlandı
Mart ayında yağan kar hayatı olumsuz etkiledi

Mart ayında yağan kar hayatı olumsuz etkiledi

Kar görüntüleri

Kar Temizleme Bild Kar Sürprizi Yağan Kar Yağışı 

-Kaleden görüntüler
-Detaylar

( NİĞDE ) NİĞDE

- Niğde’de gece saatlerinde başlayan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Gece saatlerinde başlayan kar yağışı, kenti beyaza bürüdü. Sabah saatlerinde evlerinden çıkan vatandaşlar, kar sürpriziyle karşılaştı. Kar merkezde aralıklarla yağarken, yüksek kesimlerde yüksekliği 10 santimetreye kadar ulaştı. Niğde İl Özel İdaresine bağlı yüksek kesimlerde ki köylerin yollarında kar temizleme çalışmaları devam ettiği bildirildi.
Niğde Kalesi beyaza büründü Tarihi Niğde Kalesi ve Saat Kulesi yağan kar ile vatandaşların uğrak yeri oldu. Kar yağışıyla Kale ve Saat Kulesinde kartpostallık görüntüler oluştu.
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