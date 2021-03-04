Mart ayında şaşırtan soğuklar, araçlar çalışmadı

-- Aracı çalışmayan Kubilay Koçak ile röportaj

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( ARDAHAN ) ARDAHAN



- Ardahan’da Mart ayında şaşırtan soğuklar. Kentte hava sıcaklığının gece sıfırın altına düşmesi nedeniyle evlerin camları buz tuttu, çeşmeler dondu, otomobiller çalışmadı. Ardahan’da dün başlayan kar yağışı, yerini soğuk havaya bıraktı. Kentte gece en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında 19 dereceyle Göle ilçesinde kaydedildi. Göle ilçesinde dondurucu soğuktan dolayı buz tutan çok sayıda araç çalışmadı. Vatandaşlar başka araçların aküsünden takviye yaparak araçlarını çalıştırmaya çalıştı. Soğuktan aracı çalışmayan Kubilay Koçak, ’’Araç çalışmadı ve bizde takviye yaparak çalıştırdık. Ardahan’ın hali bu işte hava soğuk, yapacak bir şey yok. Bizde buna katlanıyoruz’’ şeklinde konuştu.





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