Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
04 Mart 2021 Perşembe günü yayınlandı
Mart ayında şaşırtan soğuklar, araçlar çalışmadı

Mart ayında şaşırtan soğuklar, araçlar çalışmadı

- Soğuktan çalışmayan araca takviye yapılması

Hava Sıcaklığı Uttu Kar Yağışı Irak 

-- Aracı çalışmayan Kubilay Koçak ile röportaj
-- Detaylar

( ARDAHAN ) ARDAHAN

- Ardahan’da Mart ayında şaşırtan soğuklar. Kentte hava sıcaklığının gece sıfırın altına düşmesi nedeniyle evlerin camları buz tuttu, çeşmeler dondu, otomobiller çalışmadı. Ardahan’da dün başlayan kar yağışı, yerini soğuk havaya bıraktı. Kentte gece en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında 19 dereceyle Göle ilçesinde kaydedildi. Göle ilçesinde dondurucu soğuktan dolayı buz tutan çok sayıda araç çalışmadı. Vatandaşlar başka araçların aküsünden takviye yaparak araçlarını çalıştırmaya çalıştı. Soğuktan aracı çalışmayan Kubilay Koçak, ’’Araç çalışmadı ve bizde takviye yaparak çalıştırdık. Ardahan’ın hali bu işte hava soğuk, yapacak bir şey yok. Bizde buna katlanıyoruz’’ şeklinde konuştu.

loading...
İlgili Foto Galeriler
Kar Yağışı Hayatı Böyle EtkilediKar Yağışı Hayatı Böyle Etkiledi
Irak - İran Sınırında DepremIrak - İran Sınırında Deprem
Irak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk GörüntülerIrak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk Görüntüler
Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!
Hudut Kartalları vatan için nöbetteHudut Kartalları vatan için nöbette
Başbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın ToplantısıBaşbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın Toplantısı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı