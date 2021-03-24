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24 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Mart ayında lapa lapa kar yağışı sürüyor

Mart ayında lapa lapa kar yağışı sürüyor

Kar yağışından görüntü

Kar Kalınlığı Yağan Kar Yağışı Irak 

-Yollardan görüntü
-Kent merkezinden görüntü

( DÜZCE -ÖZEL) DÜZCE

- Düzce kent genelinde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, gece saatlerinde etkisini artırdı. Kar kalınlığının yer yer 5 santimetreye ulaştığı kent merkezinde yüksek kesimlerde kar kalınlığı 10 santimetreyi buldu. Düzce kent merkezinde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı zaman zaman etkisini arttırdı. Kent merkezinde kar kalınlığı yer yer 5 santimetreyi bulurken yüksek kesimlerde ise 10 santimetreye vardı. Hava sıcaklığı 2 dereceye kadar düşerken, kent merkezinde park ve bahçeler beyaza büründü. Boş cadde ve sokaklar yağan kar yağışı ile ayrı bir güzelliğe büründü. Kar yağışının yerine yağmura bırakması bekleniyor. (EB-ALI-
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