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13 Mart 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Mart ayında dondurucu soğuklar: Göle Eksi 28

Mart ayında dondurucu soğuklar: Göle Eksi 28

Soğuk hava nedeniyle kırağı tutan kilit ve ağaçlar

Meteoroloji Buz Sarkıtları Kar Yağışı 

-Çatılardaki buz sarkıtları
-Karda yürüyen vatandaştan detay
-Tayfur Kılıç ile röportaj
-Buz tutan Kura nehri görüntüsü

( ARDAHAN ) ARDAHAN

- Ardahan’da meteorolojinin günler öncesinden duyurduğu kar yağışı, iki gün öncesinde kent genelinde etkili oldu. Sibirya soğukları da etkisini sürdürmeye devam ediyor. Ardahan’da tahmin edildiği gibi Sibirya soğuklarının etkisi altına girdi. Kent'te kar yağışının ardından etkili olan dondurucu soğuk hayatı durma noktasına getirdi. Kar yağışının durduğu bölgede gece -28 derece ile Ardahan'ın Göle ilçesi en soğuk bölge oldu. Termometreler Ardahan’da -16, Çıldır’da -20, Posof’ta -14, Damal’da -20 ve Hanak’ta -18 dereceyi gösterdi. Sibirya soğuklarının birkaç gün daha devam edeceğini belirten uzmanlar, bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus hadisesi beklendiğini açıkladı.
Uzmanlar, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı yetkililerin, vatandaşların ve özellikle sürücülerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini vurguladı. Soğukların yeniden başladığını söyleyen Tayfur Kılıç, ''Kar yağışı sonrası soğuk hava etkili oldu. Sabah saatlerinde termometreler eksi 28 dereceyi gösteriyordu.''
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