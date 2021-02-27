Marmarisliler otomobil alımlarında dikkatli davranıyor

--Ustalar ile röportaj

--Vatandaşlar ile röportaj



( MUĞLA ) MUĞLA



- Korona virüs salgınından olumsuz yönde etkilenen ikinci el otomobil piyasası son haftalarda normale dönmeye başladı.

Marmaris'te hareketlenmenin başladığı otomobil alım-satımlarında vatandaşlar herhangi bir olumsuz durumla karşılaşmamak için alacakları otomobilleri ekspertizlere kontrol ettirerek satın alıyorlar. Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs pandemisi ile üretimde durma noktasına gelinmesi ve hem döviz hem vergilerin artması ile ikinci el araç fiyatları da oldukça yükseldi. Mart ayında aşamalı olarak normalleşme adımlarının atılacağının duyurulmasının ardından ikinci el otomobil piyasasından hareketlilik başladı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde de artan ikinci el otomobil alım-satımları galericilerin yüzünü güldürdü. Otomobil almak isteyen vatandaşlar pazarlık öncesi otomobilleri kontrol ettirmek için ekspertiz merkezlerini tercih etmeye başladı.

Daha önceleri ikinci el otomobil alacak olanlar araçları sanayiye tanıdık bir ustaya götürüp kontrol ettirirken, gelişen teknoloji bu alışkanlığı da değiştirdi. Artık dijital cihazlarla otomobillerin kontrollerini yapılarak otomobilin gözden kaçan en ufak kusuru dahi ortaya çıkartılıyor. Otomobil alırken dikkatli davranan vatandaşlar da ileride herhangi bir sorunla karşılaşmamak adına ekspertizlerin yolunu tutuyor. Ustalar tarafından da titizlikle incelenen otomobillere rapor oluşturuluyor. Oluşturulan rapora göre fiyat pazarlığı yapılıyor. Ekspertiz işi yapan Uğur Özenç, "Vatandaşlar ikinci el araçlarını satarken ya da alacak olduğu zaman bize getiriyor. Burada tüm aksamlarını inceleyip detaylı bir rapor hazırlıyoruz. Böylelikle alıcı da satıcı da kuşkularından kurtulmuş oluyor" dedi.

Otomobillerin artık en ince ayrıntısına kadar incelenebildiğini ifade eden 20 yıllık kaporta ustası Dursun Kaplan, "Eskiden insanlar arabalarını sanayiye getirirdi. Ben 20 yıllık kaporta ustasıyım. Bakardık söylerdik, ama şimdi araçların beyinleri var, cihazlarımız var cihazlar sayesinde aracın vidasından boyasına kadar her şeyi bakabiliyoruz" diye konuştu.

Araç alım satımı için firmaya gelen vatandaşlar da, "Alacağımız arabanın da satacağımız arabanın da ne olduğunu bilmek istiyoruz. Detaylı rapor verdikleri için içimiz rahat oluyor. Otomobilden anlamayanlar için çok güzel bir uygulama" ifadelerini kullandılar.



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