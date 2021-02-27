Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
27 Şubat 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Marmarisliler otomobil alımlarında dikkatli davranıyor

Marmarisliler otomobil alımlarında dikkatli davranıyor

Otomobillerin muayene görüntüleri

Otomobil Piyasası Teknoloji İkinci El Otomobil Piyasası Kabil Trol 

--Ustalar ile röportaj
--Vatandaşlar ile röportaj

( MUĞLA ) MUĞLA

- Korona virüs salgınından olumsuz yönde etkilenen ikinci el otomobil piyasası son haftalarda normale dönmeye başladı.
Marmaris'te hareketlenmenin başladığı otomobil alım-satımlarında vatandaşlar herhangi bir olumsuz durumla karşılaşmamak için alacakları otomobilleri ekspertizlere kontrol ettirerek satın alıyorlar. Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs pandemisi ile üretimde durma noktasına gelinmesi ve hem döviz hem vergilerin artması ile ikinci el araç fiyatları da oldukça yükseldi. Mart ayında aşamalı olarak normalleşme adımlarının atılacağının duyurulmasının ardından ikinci el otomobil piyasasından hareketlilik başladı.
Muğla'nın Marmaris ilçesinde de artan ikinci el otomobil alım-satımları galericilerin yüzünü güldürdü. Otomobil almak isteyen vatandaşlar pazarlık öncesi otomobilleri kontrol ettirmek için ekspertiz merkezlerini tercih etmeye başladı.
Daha önceleri ikinci el otomobil alacak olanlar araçları sanayiye tanıdık bir ustaya götürüp kontrol ettirirken, gelişen teknoloji bu alışkanlığı da değiştirdi. Artık dijital cihazlarla otomobillerin kontrollerini yapılarak otomobilin gözden kaçan en ufak kusuru dahi ortaya çıkartılıyor. Otomobil alırken dikkatli davranan vatandaşlar da ileride herhangi bir sorunla karşılaşmamak adına ekspertizlerin yolunu tutuyor. Ustalar tarafından da titizlikle incelenen otomobillere rapor oluşturuluyor. Oluşturulan rapora göre fiyat pazarlığı yapılıyor. Ekspertiz işi yapan Uğur Özenç, "Vatandaşlar ikinci el araçlarını satarken ya da alacak olduğu zaman bize getiriyor. Burada tüm aksamlarını inceleyip detaylı bir rapor hazırlıyoruz. Böylelikle alıcı da satıcı da kuşkularından kurtulmuş oluyor" dedi.
Otomobillerin artık en ince ayrıntısına kadar incelenebildiğini ifade eden 20 yıllık kaporta ustası Dursun Kaplan, "Eskiden insanlar arabalarını sanayiye getirirdi. Ben 20 yıllık kaporta ustasıyım. Bakardık söylerdik, ama şimdi araçların beyinleri var, cihazlarımız var cihazlar sayesinde aracın vidasından boyasına kadar her şeyi bakabiliyoruz" diye konuştu.
Araç alım satımı için firmaya gelen vatandaşlar da, "Alacağımız arabanın da satacağımız arabanın da ne olduğunu bilmek istiyoruz. Detaylı rapor verdikleri için içimiz rahat oluyor. Otomobilden anlamayanlar için çok güzel bir uygulama" ifadelerini kullandılar.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Teknolijinin Bittiği AnTeknolijinin Bittiği An
Bakan Ergün Çömlek Ustası OlduBakan Ergün Çömlek Ustası Oldu
Kilometrelerce Uzakta En Acı TörenKilometrelerce Uzakta En Acı Tören
Ankara Dijital Oyun Kümesi Kapasite Geliştirme ProjesiAnkara Dijital Oyun Kümesi Kapasite Geliştirme Projesi
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı