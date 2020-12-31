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31 Aralık 2020 Perşembe günü yayınlandı
Marmarisliler 2020’nin son gününde güzel havanın keyfini sürdü

Marmarisliler 2020’nin son gününde güzel havanın keyfini sürdü

marmaris görüntüleri

Sahil Yolu Market Süpermarket Yeni Yıl 

-sahilden görüntüler
-güneşlenen vatandaş
-çocuklar
-sahil yolunda yürüyenler

( MUĞLA ) MUĞLA

- Marmaris’te korona virüsüne karşı alınan tedbirler kapsamında yeni yılda yapılacak olan dört günlük kısıtlama süresini evlerinde geçirecek olan vatandaşlar kısıtlama öncesi sahilleri ve sokaklarda dolaşarak güzel havanın tadını çıkardı.2020’nin son gününde vatandaşlar çocuklarını sahillere ve çocuk parklarına getirdi. Alışveriş merkezlerinin ve süpermarketlerin önleri doldu. Denize giren vatandaşlar denizin dışarıdan daha sıcak olduğunu ifade ettiler. Güvenlik güçleri park ve sahilleri, yoğun bölgeleri gezerek sosyal mesafe ve maske uyarılarında bulundu .Sahilde yürüyen vatandaşlar ise kısıtlama öncesi güzel havanın tadını çıkardıklarını, pandeminin bir an önce bitmesi dileğinde bulundular.
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