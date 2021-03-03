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03 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Marmarisli esnaftan normalleşme hazırlığı

Marmarisli esnaftan normalleşme hazırlığı

Marmaris marina drone görüntüsü

Aritas Gesi Trol 

-Esnafın yaptığı hazırlıklar
-Esnaflar ile röportajlar
-Vatandaş ile röportaj

( MUĞLA ) MUĞLA

- Muğla’nın Marmaris İlçesinde kontrollü normalleşme ile birlikte yüzde 50 kapasiteyle açılan kafe, restoran, pastane gibi işletmeler ilk müşterilerini almaya başladı.
Esnaflar hummalı temizlik ve tamirat bakımları için sabahın erken saatlerinde mekanlarını açtılar. Restoran işlemecisi Nihat Gökalp "Normalleşme sürecine girmemiz en azından bu virüsün etkisini kaldırmaya başladığının göstergesidir. Hazırlıklarımıza başladık, dikkatli davranmamız gerek. Sabah 7'de hiçbirimiz koşarak gelmedik şimdi hazırlanıyoruz bekliyoruz" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın düzenlediği Kabine Toplantısı’nın ardından yaptığı açıklamada, kontrollü normalleşme döneminde 'çok riskli iller' dışındaki restoran ve kafeler faaliyetlerini sabah 07.00 ile akşam 19.00 saatleri arasında, yüzde 50 kapasiteyle sürdürebileceğini belirtmişti. Koronavirüs (Covid-19) risk değerlendirme haritasına göre, yüksek riskli iller arasında yer alan Muğla ilinin Marmaris ilçesinde, işletmeciler temizlik ve yerleşim düzeni gibi bakımlarına başladı, bazı mekanlarsa ilk müşterilerini aldı. İşletmeci vatandaş "Hayırlısı ile başladık, tüm kış oturduk. Allah devletimize milletimize zeval vermesin tabii ki sağlık daha önemli" dedi.
Kahvaltı yapan bir vatandaş, "Çok özlemiştik hava da güzel olunca hemen oturup keyfini çıkarmak istedik. Esnaflar zor durumda kalmıştı umarım bir nebze rahatlama olur" şeklinde konuştu.
Marmarisli esnaflar, "Normalleşme süreci için hazır olduklarını, tedbirlerin hepsini yerine getireceklerini ve eski normal günlere dönecekleri zamanı sabırsızlıkla beklediklerini" söylediler.
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