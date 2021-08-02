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Marmaris yangını Domuz Koyu'na sıçradı
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2 Ağustos 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Marmaris yangını Domuz Koyu'na sıçradı

Marmaris yangını Domuz Koyu'na sıçradı

-Yangından genel görüntüler

( MUĞLA ) MUĞLA

Yangın Altın Orman Yangını Trol 


- Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangını rüzgarında etkisi ile yayılırken, yangın Domuz Koyu'na sıçradı. Marmaris'te 29 Temmuz Perşembe günü öğle saatlerinde çıkan yangın aradan geçen 5 güne rağmen halen kontrol altına alınamadı. Büyük bir alanda tahribata yol açan yangını kontrol altına almak için ekiplerin çalışmaları sürerken, alevler Çiftlik Domuz Koyu'na sıçradı. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. (MU-İK-Y)
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