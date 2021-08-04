Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
3. Sayfa
Marmaris Turgut Mahallesi tahliye ediliyor
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
4 Ağustos 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Marmaris Turgut Mahallesi tahliye ediliyor

Marmaris Turgut Mahallesi tahliye ediliyor

vatandaşların sahil güvenlik botu ile tahliyesi detay görüntü

( MUĞLA ) -- Marmaris ilçesinde turistik Turgut Mahallesi Sahil Güvenlik ekipleri tarafından tahliye ediliyor. MUĞLA

Güvenli Bölge Yangın Sahil Güvenlik Orman Yangını Helikopter 


- Marmaris Turgut Mahallesine alevlerin yaklaşması üzerine mahalledeki vatandaşlar tahliye ediliyor. Marmaris’teki ormanın yangınının 7’inci gününde geniş bir alana yayılan orman yangınına bu sabah itibari hem karadan, hem de havadan helikopterler ve uçaklarla yoğun bir müdahale başladı.
Marmaris’in kırsal Turgut Mahallesinde bulunan vatandaşlar Sahil Güvenlik ekipleri tarafından tedbir amacıyla geçici olarak kenardan alınarak daha güvenli bölgelere tahliyesi yapılıyor. Sahil Güvenlik ve Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü’ne ait botlar vatandaşları denizde bulunan tur teknelerine güvenli bir şekilde sevkini yapıyor. (GK-BT-)
İlgili Foto Galeriler
Doğu Akdeniz-2017 Davet TatbikatıDoğu Akdeniz-2017 Davet Tatbikatı
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
İşte isim isim şehir şehir ihraç edilen memurlarİşte isim isim şehir şehir ihraç edilen memurlar
Şehit Aileleri Ve Gaziler Onuruna KahvaltıŞehit Aileleri Ve Gaziler Onuruna Kahvaltı
Ege Denizinde Yasa Dışı GeçişlerEge Denizinde Yasa Dışı Geçişler
Samsunda Kimyasal TatbikatSamsunda Kimyasal Tatbikat
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı