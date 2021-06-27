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27 Haziran 2021 Pazar günü yayınlandı
Marmaris’teki yangında orman işçisi hayatını kaybetti

Marmaris’teki yangında orman işçisi hayatını kaybetti

Ambulanslardan görüntü

İlk Müdahale İçmeler Ormanlı Helikopter Orman İşçisi 

-Cenaze aracından görüntü
-Fotoğraflar

( MUĞLA ) MUĞLA

- Muğla’nın Marmaris ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangında alevleri kontrol altına alma çalışmaları sırasında bir orman işçisi dumandan zehirlenerek hayatını kaybetti.Edinilen bilgiye göre, Marmaris-İçmeler karayolu kenarındaki ormanlık alanda saat 10.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın ihbarı üzerine bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri ve Muğla Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı yangın söndürme ekipleri sevk edildi. Yangına 6 helikopter ile havadan, 35 arazöz, 4 ilk müdahale aracı, 1 dozer ve çok sayıda orman işçisi ile söndürme çalışmalarına devam ediyor.“Dumandan zehirlenen orman işçisi hayatını kaybetti”Marmaris İçmeler Mahallesi’ndeki yangını söndürme çalışmaları devam ederken, dumandan etkilenen ve alevlerin arasında kalan Marmaris Orman İşletme Şefliği’nde çalışan Görkem Hasdemir (35) isimli orman işçisinin hayatını kaybettiği öğrenildi. Bölgeye sevk edilen AFAD ekiplerinin Hasdemir’in cansız bedenini sarp alandan indireceği öğrenildi.
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