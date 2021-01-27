Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
27 Ocak 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Marmaris’teki fırtınadan en çok Çiftlik Koyu zarar gördü

Marmaris’teki fırtınadan en çok Çiftlik Koyu zarar gördü

çiftlik koyundaki işletmelerin görüntüsü

Jandarma Sağanak Yağmur Meteoroloji Yağan Şiddetli Rüzgar 

-işletmecier ile rörpotaj

( MUĞLA ) MUĞLA

- Muğla’nın Marmaris ilçesinde dün geceden bu yana yağan sağanak yağmur ve sabah 07 sularında gerçekleşen meteorolojinin ‘orkan fırtınası ‘ adını verdiği iki dakikalık ve hızı 131 kilometre olan şiddetli rüzgar ilçe merkezinin yanısıra bazı mahallelerde etkili oldu. Marmaris’e yaklaşık 35 kilometre olan Bayır Mahallesine bağlı turistik Çiftlik Koyunda bulunan işletmelerin çatıları uçtu prefabrik tuvaletler yerinden devrildi. Bazı evlerin antenleri ve panjurları kırıldı. Bahçelerindeki masa ve sandalyeler dağıldı. Çiftlik Koyu'nda yaşayan Mehmet Vural "Ben buranın vatandaşıyım dün geceden bu yana olan fırtına işletmelerimizin çatılarını uçurdu, kıyıdaki teknelerimizi ters getirdi. Olaydan sonra yardımcı olmak için buraya gelen jandarma ve Marmaris Ticaret Odası personeline teşekkür ediyoruz. Durumumuz ortada devletimizden yardım bekliyoruz" diye konuştu.
Yine Çiftlik Koyu'nda mekan işletmecisi olan Alper Şentürk, yaşanand urumun ortada olduğunu belirterek yetkililerden yardım istedi. (GK-İK-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Askeri araç sel sularına kapıldı!Askeri araç sel sularına kapıldı!
Kısa dönem erler yemin etti!Kısa dönem erler yemin etti!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar YaptıCumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar Yaptı
13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...
Bakan Soylu Mehmetçik İle Tendürekte Sahur YaptıBakan Soylu Mehmetçik İle Tendürekte Sahur Yaptı
Şırnak'ta PKKya Ait Çok Sayıda Mühimmat Ele GeçirildiŞırnak'ta PKKya Ait Çok Sayıda Mühimmat Ele Geçirildi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement