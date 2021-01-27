Marmaris’teki fırtınadan en çok Çiftlik Koyu zarar gördü

-işletmecier ile rörpotaj



( MUĞLA ) MUĞLA



- Muğla’nın Marmaris ilçesinde dün geceden bu yana yağan sağanak yağmur ve sabah 07 sularında gerçekleşen meteorolojinin ‘orkan fırtınası ‘ adını verdiği iki dakikalık ve hızı 131 kilometre olan şiddetli rüzgar ilçe merkezinin yanısıra bazı mahallelerde etkili oldu. Marmaris’e yaklaşık 35 kilometre olan Bayır Mahallesine bağlı turistik Çiftlik Koyunda bulunan işletmelerin çatıları uçtu prefabrik tuvaletler yerinden devrildi. Bazı evlerin antenleri ve panjurları kırıldı. Bahçelerindeki masa ve sandalyeler dağıldı. Çiftlik Koyu'nda yaşayan Mehmet Vural "Ben buranın vatandaşıyım dün geceden bu yana olan fırtına işletmelerimizin çatılarını uçurdu, kıyıdaki teknelerimizi ters getirdi. Olaydan sonra yardımcı olmak için buraya gelen jandarma ve Marmaris Ticaret Odası personeline teşekkür ediyoruz. Durumumuz ortada devletimizden yardım bekliyoruz" diye konuştu.

Yine Çiftlik Koyu'nda mekan işletmecisi olan Alper Şentürk, yaşanand urumun ortada olduğunu belirterek yetkililerden yardım istedi. (GK-İK-



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