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27 Ocak 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Marmaris’te yıllar sonra kar tanecikleri düştü

Marmaris’te yıllar sonra kar tanecikleri düştü

- araçların üzerindeki kar

Sosyal Medya Sağanak Yağmur Yağan Kar Yağışı Irak 

-- vatandaşların çektiği sürüş anında kar yağışı
-- Mercan Yalçın konuşması

( MUĞLA ) MUĞLA

- Muğla’nın Marmaris ilçesinde süren sağanak yağmur ve sert rüzgar yerini dolu ve sulu kara bıraktı. Kısa süreli yağan dolu-kar arasındaki yağış vatandaşları şaşırttı. Muğla merkezde yağan kar Marmaris’e sulu bir şekilde ulaştı. Vatandaşlar cep telefonları ile yağan karı ve doluyu çekip sosyal medyada bol bol paylaştı. Marmaris’te yaşayan Mercan Yalçın "Saat 21.00 sıralarında arabamla evime giderken şiddetli bir yağmur ardından da dolu yağdı. Ben öyle sandım sonra baktığımda bunun dolu değil de sulu kar olduğunu gördüm. Hava sıcaklığı birden düştü sulu kar görünce Marmarisli olarak çok şaşırdım" diye konuştu.
(GK-BT-Y)
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