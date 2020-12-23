Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
23 Aralık 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Marmaris’te yıkımlar devam ediyor

Marmaris’te yıkımlar devam ediyor

-Yıkımlardan görüntü

Kaçak Gözyaşı 

--Vatandaşın ağlaması
--Vatandaş açıklama

( MUĞLA ) MUĞLA

- Muğla’nın Marmaris ilçesinde imara aykırı olduğu belirlenen yapıların yıkımına devam edilirken, bazı vatandaşlar ise yıkım sırasında gözyaşı döktü. Bozburun Mahallesi’nde daha önce yıkım ekiplerinin gittiği ancak yürütmeyi durdurma kararı alınan yapılar sahiplerinin tüm itirazlarına rağmen yıkıldı. Toplamda 60 imara aykırı yapının olduğu belirtilen Marmaris ilçesinin Mahallerinde 18 Aralık tan bu yana yıkımların ise devam ettiği görüldü.
Yıkım esnası ve sonrasında ise bazı vatandaşlar tapularını göstererek evlerinin kaçak olmadığını iddia edip gözyaşı dökerek, 30 senelik emeklerinin yıkıldığını, devletten yardım beklediklerini açıkladı.
(OD-Y)
loading...
İlgili Foto Galeriler
Şimdi Çok Farklı GörünüyorlarŞimdi Çok Farklı Görünüyorlar
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Gramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç EdiyorGramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç Ediyor
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement