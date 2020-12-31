Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
31 Aralık 2020 Perşembe günü yayınlandı
Marmaris'te yeni yıl öncesi trafik yoğunluğu

Marmaris'te yeni yıl öncesi trafik yoğunluğu

Drone görüntüsü

Toplu Taşıma Uyuşturucu Madde Trafik Yoğunluğu Dedektör Köpek Kontrol Noktası 

-çetibeli kontrol noktası denetimler
-vatandaşların konuşması
-marmaris genel görüntü

( MUĞLA -DRONE-EK) MUĞLA

- Muğla’nın Marmaris ilçesinde yeni yıl öncesi Çetibeli Jandarma Kontrol Noktasında trafik yoğunluğu yaşanırken, denetimler de sıklaştırıldı. Marmaris ve Datça ilçelerinin karayolu ile tek giriş noktası olan Çetibeli kontrol noktasından geçen araç sayısı 28 Aralık tarihinden itibaren 15 bin araca ulaştı.Yeni yılı ve dört günlük kısıtlamayı Marmaris’te ve Datça’da geçirmek isteyen yerli turistler ilçelere akın etmeye başladı.
Tatilciler kontrol esnasında kilometrelerce araç kuyruğu oluşturdu. Araçlar düzenli olarak yapılan kontrollerde Jandarma ekipleri tarafından Korona virüse karşı ve trafikte dikkatli olmalarına karşı uyarıldı. Marmaris İlçe Jandarma Komutanlığı ve Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerin aralıksız denetimlerine devam ettiği Kontrol noktasından geçen araçların çoğunluğunun ticari amaçla, ailelerinin, tanıdıklarının yanına ve azınlığının da otellere geldiği gözlemlendi. Gelenlerin İzmir, Aydın ve İstanbul illerinden olduğu ve genelinin Datça’ya gittiği öğrenildi.Çetibeli Jandarma Karakolu kontrol noktasında yapılan denetimlerde dedektör köpekler Çimen ve Maça’da özellikle yolcu otobüslerinin içinde ve bagaj kısımlarına girerek uyuşturucu madde ve patlayıcı madde araması yaptı.Marmaris’ten çıkış yönünde ise denetimler devam etti. Marmaris Bölge Trafik Denetleme İstasyonuna bağlı ekipler özellikle İzmir, Denizli ve Aydın’a gidecek olan toplu taşıma ve yük araçlarının kar lastiği takması yönünde uyarılarda bulundu. Jandarma ve Bölge Trafik ekiplerinin kısıtlama boyunca denetimlerine devam edeceği öğrenildi.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Uyuşturucu komasına giren genç kız ne bulduysa aşağı attıUyuşturucu komasına giren genç kız ne bulduysa aşağı attı
Toplu Taşımada DevrimToplu Taşımada Devrim
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...
Kağıthanedeki Dehşet Anları KameradaKağıthanedeki Dehşet Anları Kamerada
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı