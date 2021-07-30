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Marmaris’te yangınla ilgili vatandaşların şüphelendiği iki kişi aranıyor
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30 Temmuz 2021 Cuma günü yayınlandı
Marmaris’te yangınla ilgili vatandaşların şüphelendiği iki kişi aranıyor

Marmaris’te yangınla ilgili vatandaşların şüphelendiği iki kişi aranıyor

Ormanlık alanda arama çalışmalarından görüntüler

( MUĞLA )-Ekipler ormanlık alanda çalışmalarını yoğunlaştırdı MUĞLA

Jandarma Güvenlik Güçleri Polis Ekipleri Orman Yangını Sivil Polis 


- Muğla’nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangını ile ilgili vatandaşların şüpheli gördüğü iki kişiyi güvenlik güçlerine bildirmesi sonucu geniş çaplı arama çalışması başlatıldı. Edinilen bilgiye göre, vatandaşlar Marmaris’te çıkan orman yangını ile ilgili bağlantısı olduklarını ve şüphelendikleri iki kişiyi güvenlik güçlerine bildirdi. Şehir merkezinde sivil polis ekipleri tarafından arama çalışması yapılırken, kırsalda da sivil ve resmi jandarma ekipleri şüphelilerin kaçma ihtimali bulunan yerlerde arama çalışması yapıyor. Armutalan Mahallesi’nin üst bölümündeki Datça yolu tarafındaki ormanlık alanda arama çalışmalarına devam ediliyor. Bölgeden kaçtığı ileri sürülen şüphelilerin verilen eşkali üzerine vatandaşlarda bölgede araçları ile arama çalışmalarına destek veriyor.
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