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13 Aralık 2020 Pazar günü yayınlandı
-Marmaris'te yağmurlu hava etkisini sürdürüyor

-Marmaris'te yağmurlu hava etkisini sürdürüyor

-Marmaris ve İçmeler sokak görüntüleri

Yağmurlu Alışveriş İçmeler Sağanak Yağış Yağan 

- -deniz görüntüleri

( MUĞLA ) MUĞLA

- Muğla'nın Marmaris ilçesinde aralıklı olarak yağan sağanak yağış etkisini sürdürüyor. Marmaris'te 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması olması sebebi ile trafikte yağmur kaynaklı sorun oluşmazken, caddelerde ve mahallelerde resmi ekipler ve belirlenen saatlerde alışveriş yapmaya çıkan vatandaşlar olduğu gözlemlendi. Yağmur sonrası Marmaris'te denizin bir kısmı kahverengine büründü. Meteoroloji verilerine göre son 24 saat içinde, Marmaris'e saatte 21 kilogram yağış düştü. Yağışların Pazartesi gününe kadar devam edeceği rüzgarın hızının yer yer artacağı tahmin ediliyor. (GK-OD-Y)
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