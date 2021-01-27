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27 Ocak 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Marmaris’te yağmur ve fırtına ağaçları devirdi

Marmaris’te yağmur ve fırtına ağaçları devirdi

- marmaris genel sağanak sonrası görüntüler

( MUĞLA ) - MUĞLA

Salar Sağanak Yağış Sağanak Yağmur Şiddetli Rüzgar 


- Muğla’nın Marmaris ilçesinde geceden itibaren etkili olan sağanak yağış ve sabah saatlerinde etkisini gösteren kuvvetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi. Marmaris ilçe genelinde sağanak yağmur ve kuvvetli rüzgar etkili oldu. Olumsuz hava koşulları nedeniyle çok sayıda ağaç devrilirken, bazı trafik yön tabelaları, elektrik panoları ve oturma bankları devrildi. Burunucu Macera Parkı'nda piknik masaları hasar gördü. Bazı seralarında fırtına ve yağışlardan etkilenerek zarar gördüğü öğrenildi. Dün geceden bu yana etkili olan yağış ve şiddetli rüzgar nedeniyle, turistik mahallelerde tekneciler batma riskine karşı teknelerini karaya çekti. Belediye ekipleri olumsuz hava koşullarından etkilenen Marmaris'te çalışmalarını sürdürüyor. (GK-OD-Y)
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