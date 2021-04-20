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20 Nisan 2021 Salı günü yayınlandı
Marmaris'te villa hırsızı tutuklandı

Marmaris'te villa hırsızı tutuklandı

-ŞAHSIN ADLİYEYE ÇIKARILIŞI

( MUĞLA ) MUĞLA

İçmeler Parmak İzi Akalan Harekete Geç Hırsız 


- Muğla'nın Marmaris ilçesinde lüks villalardan hırsızlık yaptığı tespit edilen şahıs polis tarafından yakalandı. Geçtiğimiz hafta Marmaris’e bağlı İçmeler Mahallesinde meydana gelen hırsızlık olayları sonrasında mağdurların şikayeti üzerine polisleri harekete geçirdi. Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro ekipleri tarafından yapılan teknik inceleme ve parmak izi taramalarından sonra şüpheli Ö.A polis tarafından yakalandı. Ö.A. emniyette yapılan sorgusunun ardından Marmaris adliyesine sevk edildi. Ö.A.'nın iki tane lüks villayı soyarak toplam 43 bin 100 lira para ve mücevherat çaldığı tespit edildi. 15 suçtan sabıkalı suç makinası 27 yaşındaki Ö. A. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. (GK-OD-Y)
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