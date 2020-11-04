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04 Kasım 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Marmaris’te trafik denetimi

Marmaris’te trafik denetimi

- denetimlerden görüntüler

( MUĞLA ) MUĞLA

Para Cezası Akalan Emniyet Kemeri Ticari Araç Trafik Denetimi 


- Muğla’nın Marmaris ilçesinde Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri haftanın her günü şok denetimler yaparken, kasksız ve ehliyetsiz motor sürücülerine ceza kesiliyor. Marmaris'te, gündüz yapılan uygulamalarda motosiklet sürücülerine kask, ehliyet, ruhsat ve maske denetimi yapılırken, ticari araçlara emniyet kemeri, belgeler ve maske denetimi de yapıldı. Son 1 hafta da en çok ceza kask takmayanlara kesildi. Yapılan şok denetimlerde kontrol edilen motor sürücülerinden kask takmayanlara 132 TL para cezası ve 15 ceza puanı kesilirken, 3 kez aynı cezayı alan sürücüler 2 ay trafikten men ediliyor. Aranan şahıslar da şok denetimlere yakalandı İlçe merkezinde çeşitli noktalarda yapılan denetimlerde çeşitli suçlardan aranılan şahıslar da asayiş ekiplerine teslim edildi. Üzerinde haciz kararı olan motosikletler ise otoparka çekildi. Marmaris ilçe Emniyet Müdürlüğü trafik ekiplerinin haftanın her günü çeşitli saatlerde şok denetimlere devam edeceği öğrenildi. (GK-OD-Y)
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