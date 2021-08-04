Marmaris’te tatil ve yangın bir arada

-DUMANLARIN GÖRÜNTÜSÜ

-FOTOĞRAFLAR



( MUĞLA - TEKRAR)- Marmaris’te alevlerin altında tatil MUĞLA



- Marmaris’te orman yangınları devam ederken turistler de alevlere rağmen tatillerini sürdürüyor. Alevlerin gölgesinde tatillerine devam eden turistler ilginç manzaralar oluşturdu.Marmaris’te 6 gündür devam eden orman yangınları bugün Hisarönü’nde tekrardan alevlendi. Yangına rağmen bölgedeki turistler de tatillerine kaldığı yerden devam etti. Alevlere rağmen denize giren turistler ilginç görüntüler oluştururken ekipler de bölgedeki çalışmalarını yoğunlaştırdı . Orman ve itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmalarına, bölge sakinleri de destek verdi.

