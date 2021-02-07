Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
07 Şubat 2021 Pazar günü yayınlandı
Marmaris’te sahiller denetlendi

Marmaris’te sahiller denetlendi

Marmaris sokaklarından görüntüler

Sahil Yolu İçmeler Kuruyemiş Toplantı Evcil Hayvan 

-Polis ekiplerinin denetimlerinden görüntüler
-Polis ekipleri ve otolarından görüntüler

( MUĞLA ) MUĞLA

- Muğla'nın Marmaris ilçesinde İlçe Hıfzıssıhha Kurulu'nun almış olduğu karar doğrultusunda kısıtlama günlerinde sahil şeridinde yürümek yasaklandı. Sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında sahil yürüyüş yolları ve plajlar polis ve İlçe Hıfzıssıhha Kurulu ekipleri tarafından denetlendi. Marmaris Kaymakamı Şevket Ertuğ Aksoy başkanlığında gerçekleştirilen İlçe Hıfzıssıhha Kurulu toplantısında, kısıtlamaların olduğu Cumartesi ve Pazar günleri vatandaşların zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla araç kullanmadan yürüme mesafesinde konutlarına en yakın market, kasap, bakkal, manav ve kuruyemişçilere gidip gelebilmelerine, ayrıca ikametinin önü ile sınırlı olmak kaydıyla evcil hayvanlarının zorunlu ihtiyacını karşılamak üzere dışarı çıkmalarına olanak tanındığı ancak bu durumun suistimal edildiği belirtildi. Bundan sonraki kısıtlama günlerinde bu alanda serbest bırakılan evcil hayvanların ihtiyaçlarının giderilmesi ve zorunlu ihtiyaçların karşılanması amacıyla araç kullanmadan yürüme mesafesinde market, kasap, bakkal, manav ve kuruyemişçilere gidilip gelinmesi amacıyla, ilçe merkezindeki sahil yürüyüş yolları ve plajlar kapatılarak bu tür suiistimallere müsaade edilmemesine oy birliğiyle karar verildiği kaydedildi. Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Marmaris Hıfzıssıhha Kurulu ekipleri Yat Limanı, Kordon Caddesi ve Atatürk Caddesi’nden turistik İçmeler mahallesine kadar uzanan 11 kilometrelik sahil yolu ile plajlarda denetim yaptı. Genelgeden haberdar olmayan vatandaşlar uyarılarak sahil yollarından uzaklaştırıldı. Sokağa çıkma kısıtlaması ve yasaktan muaf tutulan yabancı uyruklu kişiler sahil yolunda yürüyüş yaptı, bisiklet sürdü, güzel havanın tadını çıkardı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Gramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç EdiyorGramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç Ediyor
Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı