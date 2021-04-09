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09 Nisan 2021 Cuma günü yayınlandı
Marmaris'te polis ekipleri öğrencilere kep ve maske dağıttı

Marmaris'te polis ekipleri öğrencilere kep ve maske dağıttı

Polislerin okula girişi

Okul Ziyareti Hatıra Fotoğrafı Trafik Polisi Polis Ekipleri Öğrenciler 

-Öğrencilerin motorlara ve araçlara binmesi
-Kep dağıtılması
-Drone el sallamaları

( MUĞLA ) MUĞLA

- Polis Teşkilatının kuruluşunun 176. yıl dönümü nedeniyle Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polisler ilköğretim okullarına giderek öğrencilere kep ve maske dağıttı.
Ellerinde Türk Bayrakları ile polisleri karşılayan öğrenciler gelenlere çiçek dağıttı.
Polis teşkilatının 176. Kuruluş yıldönümü sebebi ile bir dizi okul ziyareti yapan Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri okulların bahçelerine trafik polisi aracı ve polis motorları ile girdi. Kep ve maske hediye ettikten sonra çocuklar polis aracına ve polis motorlarına binerek hatıra fotoğrafı çektirerek, araçlardaki sirenleri çalıştırdı. İlköğretim okulu öğrencileri polisleri görünce çok mutlu olduklarını belirterek, kendilerine teşekkür etti.
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