Marmaris’te orman yangını

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( MUĞLA -2)- Marmaris’teki yangına karadan ve havadan müdahale ediliyor MUĞLA



- Muğla’nın Marmaris ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor. Edinilen bilgiye göre, Marmaris-İçmeler karayolu kenarındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın ihbarı üzerine bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri ve Muğla Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı yangın söndürme ekipleri sevk edildi. Yangın bölgesine gelen ekipler 2 helikopter ile havadan, çok sayıda arazöz ve orman işçisi ile söndürme çalışmalarına devam ediyor. Yangının oteller bölgesine yakın olduğu, şimdilik yerleşim alanlarına herhangi bir etkisinin bulunmadığı öğrenildi.

