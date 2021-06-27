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27 Haziran 2021 Pazar günü yayınlandı
Marmaris’te orman yangını

Marmaris’te orman yangını

yangından görüntü

İçmeler Ormanlı Orman Yangını 

-dumanlardan görüntü
-detaylar

( MUĞLA -1) MUĞLA

- Muğla’nın Marmaris ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Edinilen bilgiye göre, İçmeler Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın ihbarı üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri sevk edildi. Bölgeye hareket eden ekiplerin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.
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