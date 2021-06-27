Marmaris’te orman yangını

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( MUĞLA -1) MUĞLA



- Muğla’nın Marmaris ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Edinilen bilgiye göre, İçmeler Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın ihbarı üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri sevk edildi. Bölgeye hareket eden ekiplerin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

