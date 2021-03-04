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04 Mart 2021 Perşembe günü yayınlandı
Marmaris'te orman yangını

Marmaris'te orman yangını

-Yangın bölgesi uzaktan görüntü

( MUĞLA ) MUĞLA

Ormanlı Gesi Orman Yangını Yangına Müdahale 


- Muğla'nın Marmaris ilçesinde sarp ormanlık bölgede çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. Edinilen bilgiye göre, Marmaris ilçesi Aktaş Mevkii'nde saat 17.30 sıralarında orman yangını çıktı. Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, yangın bölgesine sevk edildi. Karadan ulaşımın güç olduğu, sarp ve dağlık alanda çıkan yangına müdahalede bulunmak için denizden de ekipler bölgeye sevk edildi. Yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. (MU-OD-Y)
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