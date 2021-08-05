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Marmaris’te itfaiye aracı devrildi
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5 Ağustos 2021 Perşembe günü yayınlandı
Marmaris’te itfaiye aracı devrildi

Marmaris’te itfaiye aracı devrildi

KAZA YAPAN ARACIN GÖRÜNTÜLERİ VATANDAŞLARIN CEP TELEFONU İLE ÇEKMESİ

( MUĞLA ) - MUĞLA

Orman Yangınları İtfaiye Aracı Yangın Altın 


- Muğla’nın Marmaris ilçesinde orman yangınları ile mücadelede bulunan itfaiye aracının devrilmesi sonucu 4 orman personeli yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Marmaris’te Manisa Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı itfaiye aracının Hisarönü Mahallesi Delikyol mevkiinde şarampole yuvarlanması sonucunda 4 orman personeli hafif şekilde yaralandı. Yaralılardan 2’si ayakta tedavi edilirken, diğer 2’si ise müşahede altına alındıktan sonra taburcu edildi. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. (GK-OD-
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